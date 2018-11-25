«Авангард» пригласил Наталию Орейро на новогодний корпоратив

Омский «Авангард» в своём «твиттере» предложил выступить на своем новогоднем корпоративе знаменитой уругвайской актрисе и певице Наталии Орейро.

«Наталия Орейро, может быть, вы согласитесь выступить у нас на новогоднем корпоративе? Это весело», — написано в сообщении.

Ранее артистка представила клип To Russia with Love, снятый в Балашихе. В этом городе «Авангард» проводит домашние матчи в нынешнем сезоне. По сюжету, певица приезжает в город Орейрово и встречается с поклонницами. Она привозит им наряды и устраивает праздник. Часть песни певица исполнила на русском языке, а в конце ролика поздравила всех с Новым годом.

41-летняя певица была послом чемпионата мира по футболу, который в 2018 году состоялся в России.