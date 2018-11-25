«Салават» — «Динамо» Мн: Никита Филатов дебютирует в составе хозяев

Стали известны составы «Салавата Юлаева» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт в Уфе сегодня, 25 ноября, и начнётся в 14:30 мск.

В состав гостей вернулся Куинтон Хауден, который заменил в первом звене получившего повреждение на тренировке Александра Когалёва. Место в воротах займёт Михаил Карнаухов. В составе хозяев дебютный матч после возвращения в Уфу проведёт Никита Филатов.

«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Семёнов – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Кугрышев;

Арзамасцев – Гареев, Хартикайнен – Хохряков – Филатов;

Коледов – Сергеев, Ткачёв – Основин – Бурдасов;

Елизаров, Жарков – Кадейкин – Майоров, Шэн.

«Динамо» Мн:



Карнаухов (Энрот);

Уиркош – Готовец, Хауден – С. Костицын – А. Костицын;

Лисовец – Хенкель, Казионов – Павлович – Гаврус;

Осипов – Блум, Буйницкий – Ковыршин – Степанов;

Знахаренко, Дроздов – Волков – Литвинов, Парфеевец.