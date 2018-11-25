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«Салават» — «Динамо» Мн: Никита Филатов дебютирует в составе хозяев

«Салават» — «Динамо» Мн: Никита Филатов дебютирует в составе хозяев
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Салавата Юлаева» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт в Уфе сегодня, 25 ноября, и начнётся в 14:30 мск.

В состав гостей вернулся Куинтон Хауден, который заменил в первом звене получившего повреждение на тренировке Александра Когалёва. Место в воротах займёт Михаил Карнаухов. В составе хозяев дебютный матч после возвращения в Уфу проведёт Никита Филатов.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);
Семёнов – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Кугрышев;
Арзамасцев – Гареев, Хартикайнен – Хохряков – Филатов;
Коледов – Сергеев, Ткачёв – Основин – Бурдасов;
Елизаров, Жарков – Кадейкин – Майоров, Шэн.

«Динамо» Мн:

Карнаухов (Энрот);
Уиркош – Готовец, Хауден – С. Костицын – А. Костицын;
Лисовец – Хенкель, Казионов – Павлович – Гаврус;
Осипов – Блум, Буйницкий – Ковыршин – Степанов;
Знахаренко, Дроздов – Волков – Литвинов, Парфеевец.

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