«Салават» — «Динамо» Мн: Никита Филатов дебютирует в составе хозяев

Стали известны составы «Салавата Юлаева» и минского «Динамо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт в Уфе сегодня, 25 ноября, и начнётся в 14:30 мск.
В состав гостей вернулся Куинтон Хауден, который заменил в первом звене получившего повреждение на тренировке Александра Когалёва. Место в воротах займёт Михаил Карнаухов. В составе хозяев дебютный матч после возвращения в Уфу проведёт Никита Филатов.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Семёнов – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Кугрышев;
Арзамасцев – Гареев, Хартикайнен – Хохряков – Филатов;
Коледов – Сергеев, Ткачёв – Основин – Бурдасов;
Елизаров, Жарков – Кадейкин – Майоров, Шэн.
«Динамо» Мн:
Карнаухов (Энрот);
Уиркош – Готовец, Хауден – С. Костицын – А. Костицын;
Лисовец – Хенкель, Казионов – Павлович – Гаврус;
Осипов – Блум, Буйницкий – Ковыршин – Степанов;
Знахаренко, Дроздов – Волков – Литвинов, Парфеевец.