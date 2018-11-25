Зубов: «Сочи» не смог найти путей к воротам, соперник хотел забить больше

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал выступление команды в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар» (0:3).

«Не удалось нам сегодня использовать те моменты, которые были в первом и особенно в третьем периодах, в большинстве. Не смогли мы найти путей к воротам. Здесь надо, конечно, отметить вратаря соперника, он сегодня хорошо сыграл. В таких моментах решает даже не мастерство и не везение, а насколько ты хочешь забить. Команда «Куньлунь» хотела больше, чем мы, и над этим нам нужно будет работать», — цитирует Зубова официальный сайт китайского клуба.

Счёт был открыт на 11-й минуте первого периода, когда Кори Кейн с помощью рикошета от клюшки Юрия Александрова поразил ворота Дмитрия Шикина. На 25-й минуте матча Вилле Лаюнен реализовал большинство и упрочил перевес хозяев. Окончательный счёт установил Брэндон Ип, поразив пустые ворота. Голкипер «Куньлуня» Александр Лазушин отразил 31 бросок и в четвёртый раз в сезоне отыграл на ноль.