Аликин: «Амур» возвращается в кубковую гонку, вратари должны играть безупречно

Голкипер «Амура» Евгений Аликин оценил выступление в нынешнем сезоне, а также поделился мнением о вратаре Либоре Кашике. Чешский хоккеист покинул хабаровскую команду две недели назад.



«После нескольких сезонов в ВХЛ мне удалось сделать шаг вперёд, провести 20 матчей в КХЛ. Но самое главное, что полностью восстановился после прошлогодней травмы. Шаг вперёд сделан, надо набирать ход.



Конкуренция ещё никогда и никому не мешала. С Кашиком у нас сложились отличные отношения, поддерживали друг друга. Насколько понял, практически всю карьеру он провёл в маленьком чешском городе. И тут оказался в Хабаровске, в большом городе и огромной стране, с многочасовыми перелётами. В такой ситуации, наверное, не каждый перестроится, хотя Кашик — очень сильный вратарь.

Мурыгин? Ждет шанса, работает. Сейчас «Амур» возвращается в кубковую гонку, вратарская бригада клуба должна играть безупречно. Как говорят тренеры, мое время ещё придёт», — приводит слова Аликина Russia-Hockey.