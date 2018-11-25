«Салават Юлаев» забил пятый гол в сезоне при игре в численном меньшинстве

«Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» отметился заброшенной шайбой при игре в численном меньшинстве.



С передачи Александра Кадейкина отличился Максим Майоров. Это уже не первый гол Майорова и Кадейкина при игре в формате «4 на 5», они отличились во встрече с «Локомотивом».



Всего на счету уфимской команды в нынешнем сезоне уже пять заброшенных шайб в меньшинстве. Она лидирует по этому показателю вместе с финским «Йокеритом».

Видео гола Майорова в меньшинстве также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В середине третьего периода «Салават Юлаев» обыгрывает соперника со счётом 6:1. Уфимцы близки к тому, чтобы одержать четвёртую победу в пяти последних матчах.