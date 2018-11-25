Сидоренко: «Динамо» Мн ждёт Пулккинена, но он то не может ходить, то ещё что-то

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко подвёл итоги выездного матча с «Салаватом Юлаевым» (1:6).



«Сегодня заканчивали наше турне, состоящее из четырёх матчей. Команду хватило только на первый период, были моменты, когда можно было забивать. Второй период мы провалили, физическое состояние сказалось на мелких ошибках. «Динамо» пока не может показывать интенсивность, которую хотим видеть, и этим воспользовался соперник. Счёт, конечно, большой, ребята стараются, но видно, что нам не хватает физических кондиций.



Когда выйдет Пулккинен? Мы его ждём каждый день, но он то не может ходить, то ещё что-то. Конечно, мы потеряли игрока, на которого очень рассчитывали, и он придал бы команде мощи в атаке, которой нет, мы очень мало забиваем.



Почему Энрот не вышел с первых минут? Дали ему отдохнуть, нагрузка в поездке была очень большая, поэтому Юнас немного психологически устал. В третьем периоде я его поставил, потому что команду нужно было встряхнуть», — передаёт слова Сидоренко корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

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