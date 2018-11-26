Кто выиграет татарстанское дерби и другие матчи дня

Сегодня, 26 ноября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги пройдёт шесть матчей.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Амур» — «Сибирь»;

— «Металлург» — «Торпедо»;

— «Ак Барс» — «Нефтехимик»;

— «Динамо» М – «Йокерит»;

— ЦСКА – Витязь;

— «Динамо» Р – СКА.

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.