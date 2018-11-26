Кто выиграет татарстанское дерби и другие матчи дня

Сегодня, 26 ноября, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги пройдёт шесть матчей.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Амур» — «Сибирь»;
— «Металлург» — «Торпедо»;
— «Ак Барс» — «Нефтехимик»;
— «Динамо» М – «Йокерит»;
— ЦСКА – Витязь;
— «Динамо» Р – СКА.
Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.
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