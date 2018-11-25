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Сушинский: Якимов — усиление для четвёртого звена «Авангарда»

Сушинский: Якимов — усиление для четвёртого звена «Авангарда»
Хоккей / КХЛ

Президент «Авангарда» Максим Сушинский прокомментировал подписание контракта с нападающим Богданом Якимовым.

«У Якимова мощные габариты – при росте 194 см он весит 93 кг, что позволяет ему решать необходимые задачи. Его территория – пятак чужих ворот, он должен вести силовую борьбу, продавливать защиту соперника и подбирать отскоки, идти на добивание, а также отрабатывать в защите. Мы видим Якимова как усиление для четвёртого звена, появление такого нападающего увеличит пробивную мощь команды», — приводит слова Сушинского официальный сайт «Авангарда».

Якимов начинал нынешний сезон в составе «Нефтехимика». Он провёл за «волков» 27 матчей и набрал 3 (1+2) очка, но впоследствии расторг соглашение с клубом из Нижнекамска.

«Авангард» заключил контракт с нападающим Богданом Якимовым
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