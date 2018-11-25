Быков: Овечкин – это не только щелчок в большинстве из левого круга вбрасывания

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков считает, что игра капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина развивается с каждым годом.



«Не скажу, что Овечкин — это только щелчок в большинстве из левого круга вбрасывания. Его игра развивается, становится лучше с каждым годом. И он забивает 45-50 голов за сезон. Стабильный, как электростанция.



Александр забил уже 236 голов в большинстве за карьеру, догнав Марио Лемье. Но у меня спросили: почему же в сборной России это волшебное большинство Ови не всегда работало?



Я думаю, тут несколько факторов. Во-первых, в Европе шире площадки, то есть расстояние до ворот на пару метров больше. Возможно, это влияло. Во-вторых, всё-таки в матчах сборных играют классные хоккеисты, включая защитников и вратарей. В-третьих, мы при розыгрыше большинства на этом моменте не зацикливались. Искали и другие ситуации для Овечкина, не только на точке. Это ведь творческий процесс, развитие», — приводит слова Быкова официальный сайт НХЛ.

Фраза-бомба от Овечкина. Сравнил костолома с легендой – понравилось не всем «Бандиты с Брод-стрит» напряглись.