«Локомотив» одержал волевую победу в игре с «Барысом», Егор Аверин оформил дубль

«Локомотив» обыграл «Барыс» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Ярославле.



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«Железнодорожники» открыли счёт на 8-й минуте благодаря точному броску Егору Аверина, и этот результат продержался до старта второго игрового отрезка, когда хозяев огорчил Валерий Орехов. В середине периода клуб из Астаны дважды поразил ворота «Локомотива» с интервалом в 35 секунд – авторами шайб стали Кирилл Панюков и Мэттью Фрэттин. Подопечные Дмитрия Квартальнова проявили характер и сумели не только сравнять счёт, но и выйти вперёд благодаря голам Данила Юртайкина, Павла Красковского, Дениса Алексеева и Аверина, оформившего дубль.

Команда Андрея Скабелки потерпела четвёртое поражение в пяти матчах, а хозяева выиграли в третий раз за четыре встречи.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

