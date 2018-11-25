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«Локомотив» одержал волевую победу в игре с «Барысом», Егор Аверин оформил дубль

«Локомотив» одержал волевую победу в игре с «Барысом», Егор Аверин оформил дубль
Хоккей / КХЛ

«Локомотив» обыграл «Барыс» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоялся в Ярославле.

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«Железнодорожники» открыли счёт на 8-й минуте благодаря точному броску Егору Аверина, и этот результат продержался до старта второго игрового отрезка, когда хозяев огорчил Валерий Орехов. В середине периода клуб из Астаны дважды поразил ворота «Локомотива» с интервалом в 35 секунд – авторами шайб стали Кирилл Панюков и Мэттью Фрэттин. Подопечные Дмитрия Квартальнова проявили характер и сумели не только сравнять счёт, но и выйти вперёд благодаря голам Данила Юртайкина, Павла Красковского, Дениса Алексеева и Аверина, оформившего дубль.

Команда Андрея Скабелки потерпела четвёртое поражение в пяти матчах, а хозяева выиграли в третий раз за четыре встречи.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2018, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
5 : 3
1:0, 1:3, 3:0
Барыс
Астана
1:0 – Аверин (Контиола) – 7:54 (5x5), 1:1 – Орехов (Михайлис, Фрэттин) – 23:44 (5x5), 1:2 – Панюков (Гренц, Шевченко) – 32:05 (5x5), 1:3 – Фрэттин (Михайлис, Орехов) – 32:40 (5x5), 2:3 – Юртайкин (Картаев) – 33:56 (5x5), 3:3 – Красковский (Каюмов, Кутузов) – 43:33 (5x5), 4:3 – Алексеев (Юртайкин, Картаев) – 46:05 (5x5), 5:3 – Аверин (Ильенко) – 54:40 (5x5)
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