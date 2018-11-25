Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Филатов поделился эмоциями после домашнего матча с минским «Динамо» (6:1).
«Считаю, что мы хорошо настроились. Вышли на матч и почти сразу повели в счёте, а потом контролировали ход игры. Внимательно сыграли сзади и могли забить ещё больше.
Первая игра после возвращения в «Салават»? Эмоции только положительные. Во-первых, выиграли. Во-вторых, достаточно уверенно. Считаю, что мы хорошо сыграли.
Конечно, я скучал по «Салавату», всё-таки два года тут провёл. Каждый раз, когда возвращался, чувствовал, что меня помнят здесь. В раздевалке ничего не изменилось, «Уфа-Арена» та же. Состав, конечно, поменялся, по-моему, только Хартикайнен остался.
С Теэму вспоминали былые времена. Мы в любом случае всё это время с ним общались, хоть и играли в разных командах. Сегодня действовали вместе в одной тройке. В принципе у нас было несколько неплохих моментов, поэтому будем пытаться и дальше налаживать взаимосвязь», — приводит слова хоккеиста официальный сайт уфимского клуба.
Филатов: скучал по «Салавату», эмоции от возвращения только положительные