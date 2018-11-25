Бэбкок: Ожиганов — важная часть будущего «Торонто»

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок охарактеризовал защитника команды Игоря Ожиганова.



«Такие игроки, как Ожиганов и Линдхольм, которых мы подписали как свободных агентов, — большая удача для любого клуба. И они важная часть нашего будущего», — приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.



В нынешнем сезоне 26-летний Ожиганов провёл 20 матчей в регулярном чемпионате, отметившись двумя голевыми передачами. Россиянин заработал показатель полезности «+2» и восемь минут штрафного времени. Защитник набирал очки в каждом из двух предыдущих матчей канадской команды.



Ожиганов перешёл в стан «кленовых листьев» из московского ЦСКА в мае 2018 года. В Континентальной хоккейной лиге хоккеист также выступал за «Сибирь» и «Амур».

«Торонто» второй матч подряд пропустил после оплошности Ожиганова