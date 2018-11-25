Шикин: вратарей так разрывают на Матче звёзд КХЛ, что я начинаю жалеть их

Голкипер «Сочи» Дмитрий Шикин поделился мнением о Матче звёзд КХЛ — 2019, который состоится 20 января в Казани.



«Кого бы выделил из состава «Сочи» в голосовании на Матч звёзд? В своей команде я проголосовал бы за Никиту Щитова и Эрика О’Делла. Это наши лидеры, которые всегда держат уровень, помогают ребятам внутри команды. Что касается КХЛ, то тут очень много звёзд — Сергей Мозякин, Никита Гусев, Кирилл Капризов, Павел Дацюк. Такие игроки всегда могут украсить подобные матчи.



Я ни разу не был на Матче звёзд. Конечно, хочется туда попасть, испытать эмоции. Но моё мнение — вратарей в этой игре постоянно разрывают, забивая им так много голов, что даже становится жалко их, обидно за коллег. Конечно, вызов на такое мероприятие — это подтверждение некоего статуса. Значит, ты стабильно показываешь высокий, звёздный уровень», — цитируют вратаря «Известия».

Определены стартовые составы на Матч звёзд КХЛ