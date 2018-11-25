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«Авангард» обыграл «Слован» благодаря дублю Зернова

«Авангард» обыграл «Слован» благодаря дублю Зернова
Хоккей / КХЛ

«Авангард» обыграл «Слован» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Братиславе.

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Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а в середине второго игрового отрезка подопечные Боба Хартли открыли счёт усилиями Дениса Зернова, реализовавшего численный перевес. Андрей Месарош восстановил статус-кво, отметившись точным броском в большинстве, но омскому клубу потребовалось менее трёх минут, чтобы снова выйти вперёд – хозяев огорчил Давид Деарне. В третьем периоде «ястребы» укрепили преимущество благодаря Зернову, оформившему дубль, и Виктору Стольбергу.

«Авангард» прервал серию из двух поражений, а «Слован» проиграл в четвёртый раз подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2018, воскресенье. 19:30 МСК
Слован
Братислава
1 : 4
0:0, 1:2, 0:2
Авангард
Омск
0:1 – Зернов (Медведев, Чудинов) – 28:23 (5x4), 1:1 – Месарош (Клок, Еглич) – 34:59 (5x4), 1:2 – Деарне (Манукян, Кошелев) – 37:30 (5x5), 1:3 – Зернов (Широков, Медведев) – 50:35 (5x4), 1:4 – Стольберг (Семёнов) – 56:12 (5x5)
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