«Авангард» обыграл «Слован» благодаря дублю Зернова

«Авангард» обыграл «Слован» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Братиславе.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ



Первый период не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а в середине второго игрового отрезка подопечные Боба Хартли открыли счёт усилиями Дениса Зернова, реализовавшего численный перевес. Андрей Месарош восстановил статус-кво, отметившись точным броском в большинстве, но омскому клубу потребовалось менее трёх минут, чтобы снова выйти вперёд – хозяев огорчил Давид Деарне. В третьем периоде «ястребы» укрепили преимущество благодаря Зернову, оформившему дубль, и Виктору Стольбергу.



«Авангард» прервал серию из двух поражений, а «Слован» проиграл в четвёртый раз подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.