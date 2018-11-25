Хартли: «Авангард» показал солидный хоккей, все звенья сыграли продуктивно

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Слованом» (4:1).



«На мой взгляд, «Авангард» продемонстрировал солидную игру на протяжении трёх периодов. Мы неплохо начали матч, но затем пропустили шайбу в свои ворота. Считаю, что гол Деарне стал поворотным моментом встречи. Рад, что реализовали большинство в третьем периоде, а затем Стольберг установил окончательный счёт. Я доволен игрой команды, все звенья сыграли достаточно продуктивно», — сказал Хартли на пресс-конференции после матча.



29 ноября «ястребы» встретятся в Балашихе с «Автомобилистом», 1 декабря примут на своей площадке «Металлург», а 3 декабря сыграют с «Салаватом Юлаевым».

Тут у всех проблемы. Что творится на Востоке КХЛ «Автомобилист» и «Авангард» не так хороши, как казалось на старте. Но есть и плюсы, даже у «Сибири» и «Адмирала».