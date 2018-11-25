Тротц: «Вашингтон» занимает место в моём сердце, будет неловко противостоять ему

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Вашингтон Кэпиталз», который состоится в ночь с 26 на 27 ноября мск. В прошлом сезоне специалист привёл столичную команду к завоеванию чемпионских перстней.



«Победы в Кубке Стэнли добиваешься с семи лет. Мне выдался шанс сделать это в потрясающей организации, в невероятной компании молодых людей и спортсменов, с которыми я стал очень близок. Они всегда будут занимать особое место в моём сердце.



Будет немного неловко. Хотя даже не знаю, правильное ли это слово. Наверное, будет странно, потому что у меня так много хороших воспоминаний. Я увижусь с людьми из персонала, с тренерским штабом и игроками. Там появилось совсем мало новых ребят, так что приедут почти все те же люди.



У «Вашингтона» отменная хоккейная команда. Это грандиозная группа молодых ребят и хорошая организация, частью которой я с гордостью являлся и чего-то добился. Будет новый опыт. Но, наверное, будет более или менее нормально, потому что мы играем в моём новом домашнем городе», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

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