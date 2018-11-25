Быков: можно попробовать вариант с Малкиным и Овечкиным в одном звене

Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением о возможном использовании в одном звене нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в сборной России.



«Несколько лет назад возникла догма, что «двум медведям тесно в одной берлоге», поэтому Овечкина и Евгения Малкина нельзя ставить в одно звено. Я отвечу так: знаете, этот вариант можно пробовать. Да, это великие игроки. Но разве Борис Михайлов — Владимир Петров — Валерий Харламов — это не три медведя? Почему же у них так здорово выходило играть вместе? Артемий Панарин — Вадим Шипачёв — Евгений Дадонов? А тот же Кузнецов — не медведь? Он лучший бомбардир «Вашингтона» в том плей-офф, когда «столичные» завоевали Кубок Стэнли», — приводит слова Быкова официальный сайт НХЛ.

Быков: Овечкин – это не только щелчок в большинстве из левого круга вбрасывания