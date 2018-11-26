Зернов: поговорили в раздевалке и решили, что «Авангарду» хватит проигрывать

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов подвёл итоги выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Слованом» (4:1). В этой встрече форвард оформил дубль.

«Победить помогла особая подготовка. Нет никакой тайны. Просто мы с командой собрались, поговорили в раздевалке и решили, что хватит проигрывать.

«Слован» — хорошая команда, мы готовились к ней и не смотрели при этом в таблицу. Дома с ними тоже тяжело было играть, поэтому мы знали, чего ожидать. Тем более они играли при своих трибунах сегодня. Но ничего, мы готовились и, считаю, сыграли нормально.

Хорошо играли, меньше ошибок допускали, ну и удача была на нашей стороне. Хоккей — это игра ошибок и эмоций. Поэтому без ошибок никуда, но в наших силах сделать так, чтобы их было меньше.

Итоги выезда? Конечно, хотелось бы больше очков набрать, не очень удачно мы выступили. Половина очков — это мало для нас», — приводит слова Зернова пресс-служба «Авангарда».