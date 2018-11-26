Деарне: очень приятно, что «Авангард» поддерживают даже на выезде

Нападающий «Авангарда» Давид Деарне поделился впечатлениями от выездного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со «Слованом» (4:1). В этой встрече форвард отметился голом.

«Мы достаточно хорошо начали и в целом сыграли достойно, не дали противнику много бросать по воротам, уверенно владели шайбой, реализовали свои моменты. Именно это и является составляющими победы.

Поддержка на трибунах? Конечно, омичам хочется смотреть матчи своей команды вживую. Домашние игры мы проводим вне родного города, поэтому болельщики используют возможность посетить выездные игры. Это здорово и очень приятно, что нас поддерживают даже на выезде.

Стал ли мой гол поворотным моментом матча? В принципе, да. Счёт был 1:1 и второй период близился к завершению. Это был важный гол. Каждая шайба, заброшенная под занавес периода, играет огромную роль.

Чего стоит ждать от домашней серии? Будет интересно. Сегодня мы хорошо сыграли, дальше последуют важные матчи. Игры против лидеров – отличная проверка. Главное – не терять фокус и быть полностью готовыми с самого первого момента, когда шайба коснётся льда», — приводит слова Деарне пресс-служба «Авангарда».