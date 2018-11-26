Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

«Тампа» обыграла «Нью-Джерси» благодаря дублю Пойнта и двум передачам Кучерова

«Тампа» обыграла «Нью-Джерси» благодаря дублю Пойнта и двум передачам Кучерова
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал домашнюю победу над «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:2 (4:1, 1:0, 0:1).

Уже после окончания первого периода «молнии» вели с комфортным преимуществом в три шайбы – на голы Алекса Киллорна, Брейдена Пойнта, Тайлера Джонсона и Седрика Пакетта гости смогли ответить лишь шайбой Стефана Ноэсена. Во втором игровом отрезке Пойнт оформил дубль, выйдя на третье место в снайперской гонке (17 шайб). Точку в матче поставил нападающий «дьволов» Йеспер Братт, забивший первый гол в сезоне.

Никита Кучеров сделал 2 результативные передачи и стал второй звездой матча, у него 14 очков (2+12) в последних 6 играх. В этой встрече у него также 4 броска в створ за 18 минут и 5 секунд, проведённых на льду. У Михаила Сергачёва показатель полезности «+1» и 2 броска за 19.32.

У защитника «Нью-Джерси» Егора Яковлева «-1» и заблокированный бросок за 18.44.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2018, понедельник. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
5 : 2
4:1, 1:0, 0:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Киллорн (Жозеф) – 03:19 (5x5), 2:0 – Пойнт (Кучеров, Хедман) – 07:21 (5x4), 3:0 – Джонсон (Пойнт, Кучеров) – 09:15 (5x5), 3:1 – Ноэсен (Сени) – 09:39 (5x5), 4:1 – Пакетт (Кэллахан, Джирарди) – 11:25 (5x5), 5:1 – Пойнт – 28:30 (5x5), 5:2 – Братт – 45:21 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент