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«Нэшвилл» обыграл «Анахайм» благодаря хет-трику Уотсона

«Нэшвилл» обыграл «Анахайм» благодаря хет-трику Уотсона
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду взял верх над «Анахайм Дакс» — 5:2.

Счёт в середине стартового периода открыл форвард «хищников» Остин Уотсон. Во втором игровом отрезке команды провели по две результативные атаки: в составе хозяев отличились Ник Бонино и оформивший дубль Уотсон, у гостей – Адам Энрике и Ондржей Каше. На 43-й минуте в большинстве отличился Крэйг Смит, а точку в матче поставил всё тот же Уотсон, записавший на свой счёт хет-трик.

Благодаря этой победе «Нэшвилл» набрал 35 очков и догнал лидирующий в лиге «Тампа-Бэй Лайтнинг». Также «хищники» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. «Анахайм» (25) – восьмой.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2018, понедельник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
5 : 2
1:0, 2:2, 2:0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Уотсон (Бонино, Сиссонс) – 11:04 (5x5), 1:1 – Хенрик (Ракелль, Монтур) – 22:38 (5x4), 2:1 – Бонино (Сиссонс) – 25:38 (5x5), 3:1 – Уотсон (Йози, Фиала) – 38:36 (5x4), 3:2 – Каше – 39:55 (5x5), 4:2 – Смит (Форсберг, Экхольм) – 42:52 (5x4), 5:2 – Уотсон (Эллис, Йози) – 58:54 (en)
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