«Каролина» вызвала Зыкова из АХЛ

Нападающий системы «Каролины Харрикейнз» Валентин Зыков вызван из фарм-клуба вместе с защитником Джейком Бином, информирует официальный сайт команды.

Россиянин провёл за фарм-клуб «ураганов» 6 матчей, в которых забросил 2 шайбы. Также на его счету показатель полезности «-1» и 16 минут штрафа. В прошлом сезоне Зыков в составе «Шарлотт Чеккерс» забросил 33 шайбы в регулярном сезоне АХЛ.

В нынешнем сезоне в 13 матчах за «Каролину» на счету Зыкова 3 (0+3) очка при показателе полезности «-1» и 0 минут штрафного времени. В среднем форвард проводил на льду около 10 минут за игру.



Ранее инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, что «Каролина» рассматривает варианты обмена Зыкова. Одним из возможных претендентов на нападающего является клуб «Торонто Мэйпл Лифс».