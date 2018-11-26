«Чикаго» обменял Ника Шмальца в «Аризону» на Строума и Перлини

«Чикаго Блэкхоукс» обменял нападающего Ника Шмальца на форвардов «Аризоны Койотс» Дилана Строума и Брендана Перлини, сообщает пресс-служба клуба.

«Чикаго» задрафтовал Шмальца в 2014 году в первом раунде под общим 20-м номером. В нынешнем сезоне он провёл 23 матча, в которых набрал 11 очков (2+9). Также на его счету показатель полезности «-4», 6 штрафных минут и 43,3% выигранных вбрасываний.

Дилан Строум, третий номер драфта-2015, в этом сезоне провёл за «койотов» 20 матчей, в которых набрал 6 очков (3+3). Также у него показатель полезности «-10» и 6 штрафных минут при среднем игровом времени 13.31.

«Аризона» задрафтовала Перлини в 2014 году под общим 12-м номером. В нынешнем сезоне в 22 матчах он набрал 6 очков (2+4).