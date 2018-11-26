Кучеров вышел на 6-е место в истории «Тампы» по количеству очков в большинстве

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2).



Россиянин поучаствовал в голах Брэйдена Пойнта и Тайлера Джонсона, в первом случае «молнии» реализовали численный перевес. Кучеров набрал 124-е очко в большинстве, он вышел на шестое место по этому показателю в клубной истории, догнав Винни Проспала. Впереди Кучерова следующие хоккеисты: Мартен Сен-Луи (300), Венсан Лекавалье (297), Стивен Стэмкос (245), Брэд Ричардс (213) и Дэн Бойл (126).



В последних шести матчах Кучеров набрал 14 (2+12) очков. Всего в этом сезоне на счету 25-летнего хоккеиста 32 (9+23) очка в 24 матчах при показателе полезности «+10».