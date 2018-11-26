Итоги дня в НХЛ для россиян: 6-матчевая серия Кучерова, шесть хитов Любушкина

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата, программу которого составили четыре матча. В играх приняли участие пять российских хоккеистов.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продлил результативную серию до шести матчей, набрав 2 (0+2) очка во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2). Защитник «молний» Михаил Сергачёв отметился двумя заблокированными бросками, а игрок линии обороны «дьяволов» Егор Яковлев заработал показатель полезности «-1». Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук установил личный антирекорд по количеству игрового времени – в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) он провёл на льду 6 минут 20 секунд. Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин записал на свой счёт шесть силовых приёмов в игре с «Калгари Флэймз» (1:6).

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Выбрасывания Время Кучеров (н) «Тампа-Бэй» 0+2 +2 0 4 1 1 - 18.05 Сергачёв (з) «Тампа-Бэй» 0+0 +1 0 2 1 2 - 19.32 Яковлев (з) «Нью-Джерси» 0+0 -1 0 0 0 1 - 18.44 Ковальчук (н) «Лос-Анджелес» 0+0 0 0 1 0 0 - 6.20 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 0 0 0 6 1 - 15.27