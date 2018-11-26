Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Итоги дня в НХЛ для россиян: 6-матчевая серия Кучерова, шесть хитов Любушкина

Итоги дня в НХЛ для россиян: 6-матчевая серия Кучерова, шесть хитов Любушкина
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата, программу которого составили четыре матча. В играх приняли участие пять российских хоккеистов.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продлил результативную серию до шести матчей, набрав 2 (0+2) очка во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2). Защитник «молний» Михаил Сергачёв отметился двумя заблокированными бросками, а игрок линии обороны «дьяволов» Егор Яковлев заработал показатель полезности «-1». Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук установил личный антирекорд по количеству игрового времени – в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) он провёл на льду 6 минут 20 секунд. Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин записал на свой счёт шесть силовых приёмов в игре с «Калгари Флэймз» (1:6).

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»0+2+20411-18.05
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+0+10212-19.32
Яковлев (з)«Нью-Джерси»0+0-10001-18.44
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+000100-6.20
Любушкин (з)«Аризона»0+000061-15.27
Самый дорогой игрок четвёртого звена. Ковальчук попал в «собачью будку»
В игре с «Эдмонтоном» он шлифовал скамейку, установив антирекорд по игровому времени.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент