Итоги дня в НХЛ для россиян: 6-матчевая серия Кучерова, шесть хитов Любушкина

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата, программу которого составили четыре матча. В играх приняли участие пять российских хоккеистов.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров продлил результативную серию до шести матчей, набрав 2 (0+2) очка во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2). Защитник «молний» Михаил Сергачёв отметился двумя заблокированными бросками, а игрок линии обороны «дьяволов» Егор Яковлев заработал показатель полезности «-1». Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук установил личный антирекорд по количеству игрового времени – в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (5:2) он провёл на льду 6 минут 20 секунд. Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин записал на свой счёт шесть силовых приёмов в игре с «Калгари Флэймз» (1:6).
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|0+2
|+2
|0
|4
|1
|1
|-
|18.05
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+0
|+1
|0
|2
|1
|2
|-
|19.32
|Яковлев (з)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|1
|-
|18.44
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|6.20
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|0
|0
|6
|1
|-
|15.27