«Амур» — «Сибирь»: Шейн Принс дебютирует в составе гостей

Стали известны составы «Амура» и «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Хабаровске. Начало встречи – в 12:30 мск.



Предстоящая игра станет дебютной для форварда новосибирской команды Шейна Принса, которому доверили место в первой тройке нападения.



«Амур»:



Мурыгин (Аликин);

Кузьмин – Коларж, Лазарев – Пьянов – Файзуллин;

Воробьёв – Корягин, Зогорна – Рассказов – Руденков;

Йордан – Атюшов, Вл. Ушенин – Вяч. Ушенин – Горшков;

Журавлёв, Попугаев — Железков – Дедунов.



«Сибирь»:



Красиков (Тейлор);

Логинов – Алексеев, Принс — Брюле – Пельтола;

Игнатович – Морозов, Казаков – Саюстов – Михайлов;

Лукин – Демидов, Карон – Пешехонов – Шаров;

Савченко, Первушин – Романцев – Зырянов, Яковлев.

Интриги дня КХЛ: «Динамо» ворвётся в плей-офф, «Торпедо» снова победит на Урале Тем временем «Ак Барс», «Сибирь» и ЦСКА продлят победные серии.