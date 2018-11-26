«Амур» — «Сибирь»: Шейн Принс дебютирует в составе гостей

Стали известны составы «Амура» и «Сибири» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Хабаровске. Начало встречи – в 12:30 мск.
Предстоящая игра станет дебютной для форварда новосибирской команды Шейна Принса, которому доверили место в первой тройке нападения.
«Амур»:
Мурыгин (Аликин);
Кузьмин – Коларж, Лазарев – Пьянов – Файзуллин;
Воробьёв – Корягин, Зогорна – Рассказов – Руденков;
Йордан – Атюшов, Вл. Ушенин – Вяч. Ушенин – Горшков;
Журавлёв, Попугаев — Железков – Дедунов.
«Сибирь»:
Красиков (Тейлор);
Логинов – Алексеев, Принс — Брюле – Пельтола;
Игнатович – Морозов, Казаков – Саюстов – Михайлов;
Лукин – Демидов, Карон – Пешехонов – Шаров;
Савченко, Первушин – Романцев – Зырянов, Яковлев.
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