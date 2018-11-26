КХЛ оштрафовала защитника «Трактора» Алексея Петрова

Континентальная хоккейная лиги приняла решение оштрафовать защитника «Трактора» Алексея Петрова за удаление в матче регулярного чемпионата с «Торпедо» (3:5).



Во втором периоде матча Петров был отправлен в раздевалку после подножки, за которую получил «5+20». Нижегородский клуб за пять минут удаления Петрова забросил три шайбы.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Алексея Петрова по п.1.11. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, и подвергнуть денежному штрафу», — гласит заявление, размещённое на официальном сайте лиги.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Трактор» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции.