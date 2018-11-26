КХЛ определила лучших игроков 11-й недели турнира

Континентальная хоккейная определила лауреатов 11-й недели турнира в четырёх номинациях.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Лучшим вратарём признан Никита Беспалов («Спартак»), в двух гостевых матчах (победа в основное время и поражение в серии бросков) не пропустивший в игровое время.



Лучшим защитником признан Филип Хольм («Торпедо»), в трёх матчах одержавший вместе с командой две гостевые победы и набравший в них 3 (2+1) очка.



Лучшим нападающим признан Денис Зернов («Авангард»), в четырёх гостевых матчах набравший 7 (4+3) очков (лучший результат недели среди нападающих).



Лучшим новичком признан голкипер Илья Коновалов («Локомотив»), одержавший победы в двух проведённых матчах. В игре с московским «Динамо» 20-летний вратарь ярославского клуба четвёртый раз в нынешнем сезоне сыграл на ноль.