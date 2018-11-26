«Нэшвилл» — «Анахайм» — 5:2. Видеообзор матча с хет-триком Остина Уотсона

«Нэшвилл Предаторз» обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Счёт в середине стартового периода открыл форвард «хищников» Остин Уотсон. Во втором игровом отрезке команды провели по две результативные атаки: в составе хозяев отличились Ник Бонино и оформивший дубль Уотсон, у гостей – Адам Энрике и Ондржей Каше. На 43-й минуте в большинстве отличился Крэйг Смит, а точку в матче поставил всё тот же Уотсон, записавший на свой счёт хет-трик.



Благодаря этой победе «Нэшвилл» набрал 35 очков и догнал лидирующий в лиге «Тампа-Бэй Лайтнинг». Также «хищники» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции. «Анахайм» (25) – восьмой.

Видео также доступно на «Чемпионате».