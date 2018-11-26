«Аризона» — «Калгари» — 1:6. Видеообзор матча с участием Ильи Любушкина

«Калгари Флэймз» обыграл «Аризону Койотс» со счётом 6:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



Канадская команда одержала победу с разгромным счётом, забросив три шайбы в численном меньшинстве. Точными бросками в формате «4 на 5» отметились Ноа Хэнифин, Ти Джей Броди и Марк Янковски. «Огоньки» в третий раз в клубной истории сумели забросить три шайбы в меньшинстве по ходу одного матча. Первый случай был зафиксирован в марте 1991 года, второй – в октябре 1997 года.



Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин провёл на льду 15 минут 27 секунд, совершил 6 силовых приёмов, заблокировал один бросок и не отметился результативными действиями.

Видео матча доступно на «Чемпионате».