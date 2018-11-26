Меньшиков: драка может внести перелом в игру, но момент нужно выбирать грамотно

Защитник московского «Динамо» Виталий Меньшиков рассказал об адаптации в составе столичного клуба.



«В «Динамо» выступает много ребят, с которыми я общался раньше. Некоторых знаю по сборной. Коллектив тут сплочённый, и ребята помогли мне в него влиться.



Недавно мы играли в Новосибирске, атмосфера на трибунах действительно потрясающая. Но я скажу, что и динамовские болельщики большие молодцы. Их ничему учить не надо! Особенно на выезде они нам помогают. Вон какую недавно поддержку в Балашихе устроили — всех на арене перекричали. Так что пусть их больше приходит на матчи. Теперь будем радовать их чаще, равнодушных в нашей команде нет.



Можно ли кулачным поединком переломить ход неудачно складывающегося матча? Конечно. Да даже если драка случилась уже в концовке, всегда полезно показать и нынешнему сопернику, и будущим, что у команды есть характер, что мы не мальчики для битья. Только, повторю, момент для этого надо выбирать грамотно. Чтобы тебя не назначили зачинщиком. За это лига сейчас карает строго», — приводит слова Меньшикова пресс-служба бело-голубых.

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