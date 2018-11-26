Билялетдинов отказался отвечать на вопрос о будущем Бурмистрова

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов отказался комментировать будущее нападающего команды Александра Бурмистрова. 27-летний хоккеист пропустил три предыдущих матча команды, проходивших на выезде, а также отсутствовал на утренней раскатке перед домашней игрой с «Нефтехимиком», которая состоится сегодня, 26 ноября.



«Что касается будущего Бурмистрова, то этот вопрос следует адресовать генеральному менеджеру», — приводит слова Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».



В этом сезоне Бурмистров провёл 27 матчей в регулярном чемпионате, забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-2». Форвард не принимал участия в официальных матчах с 17 ноября – в этот день казанцы обыграли рижское «Динамо» (2:1 Б).

Билялетдинов в «Ак Барсе» ничего не решает. Или он лукавит? Тренер чемпионов делает вид, что не влияет на трансферы.