Розыгрыш билетов на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» М — «Слован»

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрываются три пары билетов на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва – «Слован».



Для того чтобы претендовать на получение заветных квитков, необходимо подписаться на наш телеграм-канал, нажать кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки. Итоги конкурса будут подведены 27 ноября в 17:23 мск.



Матч «Динамо» — «Слован» состоится в среду, 28 ноября, в Москве. Начало игры – в 19:30 мск.



В предыдущем матче бело-голубые обыграли «Йокерит» (2:0), а «Слован» уступил в Братиславе «Авангарду» со счётом 1:4. Обе команды продолжают борьбу за попадание в восьмёрку сильнейших команд Западной конференции.