Исполнительный директор «Салавата» — о посещаемости: мы не на своём месте

Исполнительный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов рассказал о маркетинговых проблемах, которые есть у команды.
Посещаемость клубов КХЛ в сезоне-2018/19
«Рейтинг КХЛ – основное мерило оценки клуба в лиге. Мы, безусловно, обращаем внимание на него. Одна из основных проблем – это посещаемость, работа в маркетинговой линии, спортивная составляющая тоже даёт о себе знать.
С технической точки зрения мы полностью соответствуем лучшим аналогам в КХЛ. С маркетинговой – продолжаем работать. Например, у нас была низкая оценка сайта. В рейтинге всё это учитывается. Техническая способность арены тоже. В прошлом году у нас не было света, но там всего три клуба было, которые соответствовали свету. Бортовые системы, сайт, количество зрителей – всё это рейтинг, покупка интернет-трансляций тоже учитывается в рейтинге. Доля продажи интернет-трансляций нас тоже очень интересует – сколько покупают твоих трансляций у КХЛ.
Мы каждый год ждём, какими будем в итоговом рейтинге. Один из его ключевых пунктов – посещаемость. И мы сейчас находимся не на своём месте. Это нас, безусловно, не радует», — цитирует Курносова «Спорт Бизнес Online».