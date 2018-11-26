«Металлург» — «Торпедо»: стали известны составы команд

«Металлург» и «Торпедо» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Начало игры – в 17:00 мск.
«Металлург»:
Кошечкин (Загидулин);
Антипин – Рылов, Мозякин – Шор — Кулёмин;
Верещагин – Матушкин, Варфоломеев – Эллисон — Булирж;
Бирюков – Береглазов, Пакаринен – Расмуссен — Дорофеев;
Дронов – Язьков, Любимов — Неколенко — Тимкин.
«Торпедо»:
Галимов (Тихомиров);
Хольм — Боди, Паршин — Мили — Жафяров;
Баранцев — Орлов, Саболич — Галузин — Кэлоф;
Коробов — Сергиенко, Макаренко — Ильин — Веряев;
Родионычев, Смолин — Сёмин — Сетдиков; Марковин.
«Металлург» занимает четвёртое место в Восточной конференции, а подопечные Дэвида Немировски располагаются на шестом месте.
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