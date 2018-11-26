«Металлург» — «Торпедо»: стали известны составы команд

«Металлург» и «Торпедо» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Магнитогорске. Начало игры – в 17:00 мск.



«Металлург»:



Кошечкин (Загидулин);

Антипин – Рылов, Мозякин – Шор — Кулёмин;

Верещагин – Матушкин, Варфоломеев – Эллисон — Булирж;

Бирюков – Береглазов, Пакаринен – Расмуссен — Дорофеев;

Дронов – Язьков, Любимов — Неколенко — Тимкин.



«Торпедо»:



Галимов (Тихомиров);

Хольм — Боди, Паршин — Мили — Жафяров;

Баранцев — Орлов, Саболич — Галузин — Кэлоф;

Коробов — Сергиенко, Макаренко — Ильин — Веряев;

Родионычев, Смолин — Сёмин — Сетдиков; Марковин.



«Металлург» занимает четвёртое место в Восточной конференции, а подопечные Дэвида Немировски располагаются на шестом месте.

Интриги дня КХЛ: «Динамо» ворвётся в плей-офф, «Торпедо» снова победит на Урале Тем временем «Ак Барс», «Сибирь» и ЦСКА продлят победные серии.