Принс: первая игра за «Сибирь» вышла отличной, команда на подъёме

Нападающий «Сибири» Шейн Принс подвёл итоги матча с «Амуром» (3:2), в котором ему удалось отметиться результативным броском.



«КХЛ — отличная лига. Я достаточно слышал о ней, здесь хватает хороших игроков и команд. На «предсезонке» мы сыграли несколько матчей с местными клубами, отличный уровень.



Первая игра за «Сибирь» вышла отличной, мне нравится в этой команде — к тому же сегодня одержали четвёртую победу подряд. Видно, что парни на подъёме, будем двигаться дальше.



Хорошая «химия» с Брюле и Пельтолой? Да, у нас неплохо получилась игра, но мы будем стараться играть ещё лучше. Они оба отличные хоккеисты, всегда непросто найти взаимопонимание с партнёрами в первой игре, но мы на правильном пути, поскольку сегодня создали достаточно шансов у ворот соперника.



Мои сильные стороны? Скорость и работа с шайбой. Я рассчитываю, что помогу команде, прежде всего в атаке, меня приглашали ради этого.



Усталость после перелёта? Да, меня накрыл небольшой джетлаг перед матчем, было непросто сфокусироваться на игре, надеюсь, быстро привыкну к частой смене времени», — передаёт слова Принса корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.

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