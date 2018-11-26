Коларж: «Сибирь» играла лучше на протяжении большей части матча

Защитник «Амура» Ян Коларж поделился мнением о домашнем матче с «Сибирью» (2:3), в котором ему удалось забросить шайбу.



«Мы повели в счёте, но «Сибирь» добавила и большую часть матча играла лучше. У них было удаление в конце встречи, но гости встали в зоне и смогли удержать преимущество. Мы всегда стараемся бросать от синей линии, сегодня получилось забить два гола.



Много пробросов? «Сибирь» играла активно и плотно, мы не могли вывести шайбу из зоны, наши нападающие получали шайбу на полубортах и просто выбрасывали её. Матч получился очень тяжёлым в плане силовой борьбы, но не знаю, с чем связано преимущество гостей в единоборствах», — передаёт слова Коларжа корреспондент «Чемпионата» Егор Параскун.

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