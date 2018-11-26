Холтби: от «Айлендерс» ничего не ждали, но посмотрите, как они играют с Тротцем

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби поделился мнением о работе главного тренера Барри Тротца, вместе с которым «столичные» выиграли Кубок Стэнли. Сейчас специалист работает в клубе «Нью-Йорк Айлендерс», с которым «Вашингтон» сыграет в ночь с 26 на 27 ноября мск.



«С ним каждый игрок всегда ответственно относится к работе, не расслабляется по ходу сезона. Поэтому мы добились с ним успеха. Посмотрите, какой результат с ним показывает команда, от которой в этом сезоне вообще ничего не ждали. С ним каждый хоккеист проявляет свои лучшие качества.



Уход Тротца после победы в Кубке Стэнли? Это бизнес. Тогда было много эмоций. Но я всегда буду ценить то, что он сделал для нас и для меня. И бизнес на это никак не повлияет. Он очень много сделал для нас», — цитирует Холтби официальный сайт лиги.

Папа Тротц. Человек, раскрывший Овечкина Овечкин ждал своего успеха 13 лет. А Барри Тротц — все 20.