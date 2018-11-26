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Умарк: больше не буду играть за сборную, мне нужна энергия для «Салавата Юлаева»

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Умарк: больше не буду играть за сборную, мне нужна энергия для «Салавата Юлаева»
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк сообщил, что принял решение завершить выступления за сборную Швеции.

«Я больше не буду выступать за сборную Швеции. Я уже провёл так много матчей за национальную команду, что чувствую, уже хватит. Мне нравится наша федерация хоккея, просто энергия мне нужна для игры в команде, я постараюсь выиграть что-то здесь. На Кубке Карьяла в сборной Швеции было 11 дебютантов, считаю, хорошо, что в команду привлекают новых ребят», — цитирует Умарка Hockeynews.se.

Умарк является чемпионом мира 2017 года, дважды выигрывал бронзу мировых первенств, а также сыграл за сборную Швеции на Олимпиаде 2018 года.

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