Умарк: больше не буду играть за сборную, мне нужна энергия для «Салавата Юлаева»

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Линус Умарк сообщил, что принял решение завершить выступления за сборную Швеции.
«Я больше не буду выступать за сборную Швеции. Я уже провёл так много матчей за национальную команду, что чувствую, уже хватит. Мне нравится наша федерация хоккея, просто энергия мне нужна для игры в команде, я постараюсь выиграть что-то здесь. На Кубке Карьяла в сборной Швеции было 11 дебютантов, считаю, хорошо, что в команду привлекают новых ребят», — цитирует Умарка Hockeynews.se.
Умарк является чемпионом мира 2017 года, дважды выигрывал бронзу мировых первенств, а также сыграл за сборную Швеции на Олимпиаде 2018 года.
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