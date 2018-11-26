Известный нападающий Томаш Плеканец будет выступать сразу за два клуба в Чехии. Форвард будет защищать цвета «Кометы Брно» в высшей лиге и ХК«Кладно» во втором дивизионе чешского хоккея. Владельцем и действующим игроком «Кладно» является легендарный Яромир Ягр.



36-летний Плеканец провёл в НХЛ 1001 матч, из которых 984 в составе «Монреаль Канадиенс». Уроженец Кладно набрал 608 (233+375) очков. Кроме того, Плеканец провёл 94 игры в плей-офф, в которых забросил 18 шайб и отдал 53 результативные передачи.



Плеканец был выбран «Канадиенс» под 71-м номером на драфте-2001. В этом сезоне чешский форвард провёл три матча, в которых отметился результативным броском при показателе полезности «0». После чего «Канадиенс» выставили Плеканеца на драфт отказов с целью расторжения контракта.



16 октября 35-летний Плеканец провёл свой 1000-й матч в НХЛ. В юбилейной встрече он забросил шайбу в ворота «Детройт Ред Уингз».