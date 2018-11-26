ЦСКА — «Витязь»: в составе москвичей дебютирует Максим Мамин

Стали известны составы московского ЦСКА и подольского «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 26 ноября, начало игры — в 19:30 мск. В составе «армейцев» дебютирует форвард Максим Мамин, вернувшийся из-за океана.



ЦСКА:



Сорокин (Корепанов);

Дальбек — Робинсон, Скотт — Вей — Хансен;

Романов — Марченко, Капризов — Шалунов — Окулов;

Пашнин — Науменков, Мамин — Попов — Толчинский;

Чмыхов, Ртищев — Светлаков — Карнаухов, Антипов.



«Витязь»:



Сапрыкин (Самонов);

Епишин — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич;

Катичев — Мозик, Хривик — Аалтонен — Сёмин;

Головков — Шинкевич, Кокарев — Швец-Роговой — Столяров;

Романов, Выглазов — Моисеев — Шевченко.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19