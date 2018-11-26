Стали известны составы московского ЦСКА и подольского «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 26 ноября, начало игры — в 19:30 мск. В составе «армейцев» дебютирует форвард Максим Мамин, вернувшийся из-за океана.
ЦСКА:
Сорокин (Корепанов);
Дальбек — Робинсон, Скотт — Вей — Хансен;
Романов — Марченко, Капризов — Шалунов — Окулов;
Пашнин — Науменков, Мамин — Попов — Толчинский;
Чмыхов, Ртищев — Светлаков — Карнаухов, Антипов.
«Витязь»:
Сапрыкин (Самонов);
Епишин — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич;
Катичев — Мозик, Хривик — Аалтонен — Сёмин;
Головков — Шинкевич, Кокарев — Швец-Роговой — Столяров;
Романов, Выглазов — Моисеев — Шевченко.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
ЦСКА — «Витязь»: в составе москвичей дебютирует Максим Мамин