Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

ЦСКА — «Витязь»: в составе москвичей дебютирует Максим Мамин

ЦСКА — «Витязь»: в составе москвичей дебютирует Максим Мамин
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы московского ЦСКА и подольского «Витязя» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 26 ноября, начало игры — в 19:30 мск. В составе «армейцев» дебютирует форвард Максим Мамин, вернувшийся из-за океана.

ЦСКА:

Сорокин (Корепанов);
Дальбек — Робинсон, Скотт — Вей — Хансен;
Романов — Марченко, Капризов — Шалунов — Окулов;
Пашнин — Науменков, Мамин — Попов — Толчинский;
Чмыхов, Ртищев — Светлаков — Карнаухов, Антипов.

«Витязь»:

Сапрыкин (Самонов);
Епишин — Стасенко, Макеев — Никулин — Рендулич;
Катичев — Мозик, Хривик — Аалтонен — Сёмин;
Головков — Шинкевич, Кокарев — Швец-Роговой — Столяров;
Романов, Выглазов — Моисеев — Шевченко.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент