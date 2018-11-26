У Романа Червенки обнаружена закупорка лёгочной артерии

У форварда швейцарского клуба «Лайонс» Романа Червенки обнаружена закупорка лёгочной артерии, информирует Isport.cz. Хоккеист выбыл минимум на месяц, но точные сроки восстановления станут известны позже.



«Я под пристальным наблюдением врачей, поэтому угрозы для жизни нет. Но это как минимум совсем не весело, я это уже понял», — рассказал Червенка.



В 12 матчах текущего сезона лиги Швейцарии 32-летний нападающий заработал 9 (1+8) очков при показателе полезности "-4" и 26 минутах штрафного времени.



Сезон-2017/18 32-летний нападающий провёл за другую команду из чемпионата Швейцарии – «Фрибург». В 37 матчах он записал в свой актив 42 (14+28) результативных балла. «Фрибург» вылетел из плей-офф в первом раунде.



Ранее Роман на протяжении пяти лет выступал в КХЛ, защищая цвета омского «Авангарда» и СКА из Санкт-Петербурга.