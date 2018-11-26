Обухов покинул «Ак Барс» и приостановил спортивную карьеру

Хоккейный клуб «Ак Барс» и Дмитрий Обухов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, 35-летний нападающий принял решение о приостановлении спортивной карьеры, информирует официальный сайт команды из Казани.



Обухов подписал двустороннее соглашение с «Ак Барсом» 5 сентября, в текущем сезоне 35-летний форвард провёл в составе «Барса» 13 матчей в чемпионате Высшей хоккейной лиги и набрал 5 (0+5) очков при показателе полезности «+2».



В прошлом регулярном чемпионате КХЛ форвард заработал только три результативных передачи в 19 сыгранных матчах.



За карьеру Обухов трижды стал обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018), стал чемпионом России 2006 года и выиграл Кубок европейских чемпионов в 2007 году.