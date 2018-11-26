Рон Хекстолл уволен с поста генерального менеджера «Филадельфии»

Рон Хекстолл уволен с постов генерального менеджера и вице-президента клуба Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флаейрз», информирует официальный сайт команды.



Президент «Филадельфии» Пол Холмгрен: «Мы благодарим Рона Хекстолла за его значительный вклад в клуб, но больше не разделяем его философию управления командой. В свете этих противоречий организации нужно было произвести немедленные изменения. Я уже начал поиск генерального менеджера, надеюсь завершить его как можно скорее».



54-летний функционер стал генменеджером «Флайерз» в 2014 году, за время его работы клуб ни разу не проходил дальше первого раунда Кубка Стэнли. Напомним, в прошлом Хекстолл был известным вратарём, проведя в НХЛ 608 матчей.