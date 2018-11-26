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«Металлург» одолел «Торпедо» в результативном матче

«Металлург» одолел «Торпедо» в результативном матче
Хоккей / КХЛ

В Магнитогорске местный «Металлург» оказался сильнее нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 5:4.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Мэтт Эллисон и Никита Сетдиков. Следующие 20 минут прошли под диктовку «Металлурга»: хозяева забили три гола усилиями Денниса Расмуссена, Архипа Неколенко и Ииро Пакаринена, гости сумели ответить только шайбой Дамира Жафярова. На 48-й минуте Владимир Галузин сократил отставание «Торпедо», но второй гол Эллисона восстановил разницу в две шайбы. На 56-й минуте дубль оформил Жафяров, но сравнять счёт гости уже не успели.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2018, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
5 : 4
1:1, 3:1, 1:2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Эллисон (Мозякин) – 15:49 (5x5), 1:1 – Сетдиков (Сёмин) – 16:58 (5x5), 2:1 – Расмуссен (Мозякин, Эллисон) – 21:46 (5x4), 3:1 – Неколенко (Любимов) – 35:52 (5x5), 4:1 – Пакаринен – 36:52 (5x4), 4:2 – Жафяров (Паршин) – 37:42 (5x5), 4:3 – Галузин – 47:38 (5x4), 5:3 – Эллисон (Мозякин, Кулёмин) – 52:10 (5x4), 5:4 – Жафяров (Баранцев, Паршин) – 55:02 (5x5)

Посмотреть видео голов также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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