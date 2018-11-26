«Металлург» одолел «Торпедо» в результативном матче

В Магнитогорске местный «Металлург» оказался сильнее нижегородского «Торпедо», встреча завершилась со счётом 5:4.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Мэтт Эллисон и Никита Сетдиков. Следующие 20 минут прошли под диктовку «Металлурга»: хозяева забили три гола усилиями Денниса Расмуссена, Архипа Неколенко и Ииро Пакаринена, гости сумели ответить только шайбой Дамира Жафярова. На 48-й минуте Владимир Галузин сократил отставание «Торпедо», но второй гол Эллисона восстановил разницу в две шайбы. На 56-й минуте дубль оформил Жафяров, но сравнять счёт гости уже не успели.

Посмотреть видео голов также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.