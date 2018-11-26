В Словакии умер 21-летний хоккеист Кристиан Лунтер, выступающий за хоккейную команду Прешова, информирует Sport.sk. Причины гибели молодого игрока остаются неизвестными, по информации издания, у Лунтера были проблемы с сердцем.



«Ужасные новости, Кристиан ещё в пятницу играл, и ничего не предвещало трагедии. Затем я остался тренировать юниоров, а позже меня настигла страшная весть.



Я слышал, что он потерял сознание дома, его сумели откачать, но Кристиан скончался уже в больнице. Причину смерти я не знаю, мне ничего не сказали. Возможно, это инфаркт или инсульт, хотя это только мои предположения. Также он занимался боевыми искусствами, возможно, что-то связано с этим», — сообщил тренер команды Прешова Славомир Шлеб