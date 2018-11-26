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Весалайнен не дебютирует за «Йокерит» из-за отсутствия документов

Весалайнен не дебютирует за «Йокерит» из-за отсутствия документов
Хоккей / КХЛ

Дебют форварда Кристиана Весалайнена в финском «Йокерите» откладывается из-за отсутствия необходимых документов, сообщает в своём «твиттере» журналист Пекка Ялонен. Напомним, Весалайнен до конца сезона арендован «джокерами» у клуба НХЛ «Виннипег Джетс».

19-летний Весалайнен провёл за «Виннипег» в нынешнем регулярном чемпионате пять матчей за основную команду, записав в свой актив одну результативную передачу при показателе полезности «+1». В среднем хоккеист проводил на льду около семи минут за игру.

В 8 матчах АХЛ за «Манитобу Муз» Весалайнен сумел набрать 8 (3+5) очков, заработав показатель полезности «+1» и получив две минуты штрафа.

Несколько дней назад «Йокерит» приобрёл права на Весалайнена у петербургского СКА.

«Виннипег» объявил об аренде Кристиана Весалайнена в «Йокерит»
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