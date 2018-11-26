Никита Кучеров стал третьей звездой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига выбрала трёх лучших хоккеистов прошедшей игровой недели, информирует официальный сайт организации.



Первой звездой недели стал финский форвард «Виннипег Джетс» Патрик Лайне, забросивший 11 шайб в четырёх играх. Во встрече с «Ванкувер Кэнакс» (6:3) Лайне забил сразу пять голов, став первым обладателем подобного достижения с 2011 года.



Второй звездой стал канадский голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри, одержавший три победы в трёх играх при коэффициенте надёжности 0,65.



Замкнул тройку лучших игроков недели российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, записавший в актив 9 (2+7) баллов в четырёх встречах.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»