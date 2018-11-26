Немировски: обидно, что нельзя было брать запрос при одном из голов «Металлурга»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги встречи с «Металлургом» (4:5).



«Хорошая игра получилась, много голов. Мы довольны ребятами – они бились до конца, показывали характер. У нас в сезоне так часто получается – показывать характер, несмотря на счет. По игре, конечно, сегодня всё интересно получилось. По каким-то моментам мы недовольны, но всё бывает, сезон длинный, недовольство какими-то нюансами бывает всегда. Недоволен, например, забитым нам голом. Я не видел видео, но, как мне объяснил судья – может быть, я его недопонял, – но в моём понимании была игра высоко поднятой клюшкой, игрок коснулся шайбы, после этого был гол. Я думал, там должен был быть свисток. Опять же – видео пока не смотрел, наша камера не показывает. Непонятный гол. Хотел брать запрос на это, но было нельзя. Обидно. Но соперник тоже хорошо играл», — цитирует тренера официальный сайт «Металлурга».

«Металлург» одолел «Торпедо» в результативном матче