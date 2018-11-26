«Ермак» расторг контракт с Георгием Гелашвили

Хоккейный клуб Высшей хоккейной лиги «Ермак» расторг контракт с голкипером Георгием Гелашвили по обоюдному согласию сторон, информирует официальный сайт ангарской команды.



Гелашвили провёл за команду девять игр, пропустив 22 шайбы при коэффициенте надёжности 3,94 и отражая 86,1% бросков.



В прошлом сезоне 35-летний хоккеист выступал за карагандинскую «Сарыарку», в составе которой сыграл 35 матчей. Ранее вратарь защищал цвета ханты-мансийской «Югры», нижегородского «Торпедо», магнитогорского «Металлурга», ярославского «Локомотива», челябинского «Трактора» и карагандинского «Казахмыса».



В сезоне-2008/09 Гелашвили был признан лучшим вратарём Континентальной хоккейной лиги. На счету голкипера две игры за сборную России.